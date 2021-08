Nach Taten in Frankenthal und einigen Umlandgemeinden in den zurückliegenden beiden Wochen waren in der Nacht auf Samstag in Flomersheim unbekannte Täter aktiv, die laut Polizei zum Teil in Gebäude eingedrungen sind, während deren Bewohner zu Hause waren. Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 6.30 Uhr, gelangten Einbrecher den Beamten zufolge über eine unverschlossene Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße. Ihre Beute 200 Euro Bargeld. Wohl im selben Zeitraum hatten Unbekannte laut den Ermittlern bereits eine Leiter an ein Anwesen in der Wiesenstraße gelehnt. Offenbar seien die Ganoven aber gestört worden, bevor sie ihren Einbruchsversuch starten konnten. Gegen 3 Uhr waren Diebe ebenfalls in der Raiffeisenstraße über die Eingangstür ins Haus gelangt und griffen sich 20 Euro aus einer Geldbörse. Dort hatten Geräusche allerdings einen Bewohner geweckt. Er habe einen Täter gesehen, der eine schwarze Maske getragen und eine Taschenlampe bei sich geführt haben soll. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 0623 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.