Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in die Karl-Wendel-Schule und die angrenzende Kindertagesstätte der Ortsgemeinde Lambsheim eingebrochen. Laut Polizei verschafften sie sich über eine Notausgangstür Zugang zu dem Schulgebäude. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, nahmen sie technische Ausstattung im Gesamtwert von rund 5000 Euro mit. In der Kita Lambiland wurde im Untergeschoss ein Fenster eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen. In zwei Aufenthaltsräumen wurden nach Polizeiangaben Gegenstände im Wert von 450 Euro aus Schränken gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 934-100 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.