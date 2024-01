Am späten Montagabend ist ein Unbekannter in die Apotheke in der Mühltorstraße eingebrochen. Die Polizei berichtet, eine Zeugin habe das gegen 23.40 Uhr gemeldet und dann eine Person mit einem silberfarbenen Fahrrad wegfahren sehen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass an dem Gebäude eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Dem Apothekenbetreiber zufolge sei ein kleiner dreistelliger Bargeldbetrag aus der Kasse gestohlen worden. Etwaige Zeugen sollen sich bei der Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 934-1100 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.