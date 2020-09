Ein Unbekannter hat am Wochenende in eine Optikerfiliale in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Worms eingebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hebelte der Täter mit einem Brecheisen, das er am Tatort zurückließ, die Hintertür zum Geschäft auf. Im Verkaufsraum entwendete er eine bislang unbekannte Anzahl an Brillen. Nähere Angaben zum Tatzeitpunkt können die Beamten nicht machen. Der Einbruch wurde erst am Montag bemerkt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.