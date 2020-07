Zwei Männer sind in der Nacht zum Mittwoch in den Dirmsteiner Edeka-Markt eingebrochen, um Zigaretten zu stehlen. Das berichtet die Grünstadter Polizei. Gegen 3.30 Uhr hebelten sie eine Schiebetür auf und steuerten die Schubladen mit den Zigaretten an. Das sei von einer Überwachungskamera festgehalten worden. Die unbekannten Täter verließen den Markt schnell und ließen dabei Schubladen, teilweise gefüllt, zurück. Möglicherweise waren sie beim Einladen der Beute, deren Wert noch nicht ermittelt wurde, gestört worden. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 2500 Euro an. Hinweise aus der Bevölkerung werden unter Telefon 06359 93120 entgegengenommen.