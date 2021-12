Auf dem Grundstück einer Firma in der Industriestraße wurden zwischen 23. und 29. Dezember zwei Container aufgebrochen. Die Einbrecher stahlen daraus verschiedene Werkzeuge. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei bei rund 30.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.