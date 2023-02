Kabel im Wert von rund 5000 Euro haben Einbrecher entwendet, die in der Nacht von Donnerstag, 2., auf Freitag, 3. Februar, zwischen 1.30 und 2 Uhr mehrere Lauben der Kleingartenanlage im Ormsheimer Weg aufgebrochen hatten. Wie die Polizei berichtet, wurden Verlängerungskabel und Kabeltrommeln gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.