Einbrecher haben sich im Zeitraum von April bis zum 15. Juli Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Hanns-Fay-Straße verschafft. Wie die Polizei am Mittwoch meldete, gelangten die Unbekannten in einen Kellerraum, indem sie ein Vorhängeschloss aufbrachen. Die Täter entwendeten laut Mitteilung ein ferngesteuertes Auto samt Funkfernbedienung. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.