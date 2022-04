In einer spektakulären Aktion nahm die Polizei Freitagnacht drei Einbrecher in der Johann-Kraus-Straße in Frankenthal fest. Der Eigentümer des Hauses hatte Licht in dem zu diesem Zeitpunkt leerstehenden Haus gesehen und gegen 23 Uhr die Inspektion informiert. Das Anwesen wurde laut Bericht von mehreren Beamten umstellt. Im Außenbereich habe man unter anderem ein offenstehendes Fenster entdeckt. Bei der Durchsuchung des Hauses wurden drei Täter überrascht, die aus dem Haus flüchten wollten. Die Einbrecher wurden festgenommen. Ein Täter hatte auf der Flucht mit einem Stuhl nach einem Polizeibeamten geworfen und war danach aus einem Fenster gesprungen. Bei dem Sturz aus etwa zwei Meter Höhe verletzte der Mann sich und musste im Krankenhaus versorgt werden. Der Polizeibeamte, der den Stuhl abbekommen hatte, erlitt Prellungen. Schadenshöhe und Wert des Diebesguts können laut Polizeibericht bislang noch nicht beziffert werden.