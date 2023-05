Modeschmuck von geringem Wert erbeuteten Einbrecher, die am Montagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf der Höhe im Frankenthaler Vorort Mörsch eindrangen. Deutlich höher dürfte der entstandenen Schaden am Gebäude selbst sein. Die Polizei schätzt diesen auf 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.