Ein 43-Jähriger ist am Dienstagabend gegen 23.40 Uhr durch ein Fenster in ein Café in der Bahnhofstraße in Frankenthal eingebrochen. Dort stahl er Bargeld aus der Kasse, wie die Polizei meldete. Eine Zeugin informierte die Polizei, die den Täter festnehmen konnte.