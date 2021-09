Unbekannte Täter sind nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Montag in den Toom-Baumarkt in der Eisenbahnstraße eingedrungen. Bei dem Einbruch haben sie den Beamten zufolge eine Eingangstür der Filiale beschädigt. Zur Beute und zur Höhe des Schadens machten die Ermittler keine Angaben. Sie suchen nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.