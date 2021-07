Ohne größere Beute flüchtete ein Einbrecher am frühen Sonntagmorgen aus einem Mehrfamilienhaus in der Heßheimer Straße in Frankenthal. Ein Bewohner hatte den Täter laut Polizeibericht im Keller bemerkt. Der Zeuge habe den Einbrecher zunächst verfolgt, ihn dann aber aus den Augen verloren. Auch mehrere Polizeistreifen fanden den Mann nicht. Ersten Erkenntnissen nach hatte der Täter aus dem Keller lediglich zwei Wasserflaschen im Wert von zwei Euro entwendet und diverse Schränke geöffnet. Er soll etwa 1,70 Meter groß sein, dunkel gekleidet gewesen sein, eine schwarze Basecap und einen auffällig großen grauen Rucksack getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.