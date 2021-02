Einen Kellereinbruch haben die Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Straße (nahe der Kapuzinerstraße) in Worms am Montagmorgen festgestellt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag drei Kellerabteile aufgebrochen. Wertvolles fand der Täter dort offenbar nicht. Nach ersten Erkenntnissen nahm er drei Liter Milch und eine leere Pfandkiste Cola mit. Einen im Treppenhaus abgestellten Kinderwagen entwendete er ebenfalls, um das Diebesgut abzutransportieren. Bilder einer Videoüberwachung zeigen den Täter. Er war mit einer hellen Jogginghose, einem hellen Kapuzenpullover und einer dunklen Jacke bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mai an piworms@polizei.rlp.de.