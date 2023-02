Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Unbekannte am Dienstagabend beim Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Wormser Mehrparteienhauses. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter über das Gartentor zunächst auf das Grundstück. Dort hebelten sie die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Die Ermittlungen laufen.