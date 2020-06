Bargeld, Schmuck und Schuhe – das ist laut Polizei die Beute von Einbrechern, die ein Einfamilienhaus in der Oggersheimer Straße heimgesucht haben. Den Beamten zufolge hebelten die Täter zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 9632773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.