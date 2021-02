Einen Einbruch in die Räume einer Baustoff- und Sanitärfirma in der Scheidtstraße meldet die Polizei in Worms. Der unbekannte Täter muss am frühen Dienstagmorgen gegen 0.20 Uhr durch eine Notausgangstür ins Gebäude gelangt sein. Von einem offenen Wandregal entwendete er laut Bericht vom Mittwoch hochwertige Baumaschinen und Zubehör. Zudem hebelte er einen verschraubten Tresor von der Wand. Der entstandene Schaden wird mit mehreren Tausend Euro beziffert. Die Kriminalpolizei bittet unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de um Hinweise von möglichen Zeugen.