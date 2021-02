Besonders erfolgreich scheinen die Einbrecher, die zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochmittag, 12 Uhr, in der Kleingartenanlage im Sauweideweg ihr Unwesen trieben, nicht gewesen zu sein. Laut Polizei erbeuteten die unbekannten Täter einen einstelligen Münzbetrag und sechs Getränkeflaschen. Dafür hatten sie sechs Gartenhäuser aufgebrochen und durchwühlt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de bei der Polizei Frankenthal zu melden.