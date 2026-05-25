Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in mehrere Kleingärten in der Industriestraße in Frankenthal eingebrochen. Das teilte die Polizei mit.

Zwischen 22 Uhr und 7 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zur Kleingartenanlage. Mehrere Gartenzäune und Gartenhütten wurden gewaltsam geöffnet und durchsucht.

Nach Angaben der Polizei hatten es die Einbrecher unter anderem auf Gartenmaschinen abgesehen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht bislang noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder bei der Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 934-100 zu melden. Hinweise sind auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de möglich.