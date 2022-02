Die Polizei meldet einen Einbruch in einen Bungalow in der Kalmitstraße, bei dem am Samstagnachmittag mehrere Wertgegenstände entwendet worden sind. Bereits am Samstagvormittag waren in der KSB-Kleingartenanlage mehrere Lauben aufgebrochen worden.

Eine Laubenpächterin bemerkte am Samstagmorgen gegen 9.20 Uhr, dass in ihre Gartenhütte eingebrochen worden war. Sie informierte die Polizei, die vor Ort zwei weitere Gartenlauben entdeckte, die ebenfalls aufgebrochen worden waren. Laut Bericht beschädigten die Täter an allen drei Gartenhütten die Schlösser. Die Höhe des Gesamtschadens schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Ob auch Gegenstände entwendet wurden, sei noch nicht abschließend geklärt.

Zudem verschafften sich Einbrecher am Samstag Zugang zu einem Bungalow in der Kalmitstraße, vermutlich durch das Aufhebeln eines Fensters zum Garten. Die Tat muss sich zwischen 15 und 20.45 Uhr ereignet haben. Der Wohnbereich wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Laut Eigentümer wurden mehrere Gegenstände entwendet, die genaue Schadenshöhe steht den Beamten zufolge noch nicht fest. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.