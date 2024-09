Zu Einbrüchen in der Kleingartenanlage In der Sauweide ist die Polizei am Sonntag gegen 11 Uhr gerufen worden. Laut Bericht haben Unbekannte fünf Parzellen beschädigt. Die Ermittlungen zur Höhe des Gesamtschadens, zum genauen Tatzeitraum und zu den gestohlenen Gegenständen dauern noch an. Die Polizeiinspektion Frankenthal bittet unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de um Hinweise.