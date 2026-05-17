Die Polizei weist darauf hin, dass derzeit im Bereich von Heßheim vermehrt Gartenlauben aufgebrochen werden. Die Täter haben es nach Einschätzung der Beamten vor allem auf hochwertiges Werkzeug abgesehen. Eine Fahndung nach dem Täter sei bisher ohne Erfolg geblieben, schreibt die Polizei, die damit nahelegt, dass sie von einem Zusammenhang zwischen den Taten ausgeht. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hilfe in Form von Zeugenhinweisen. Wer etwas zu den Taten sagen kann, wird gebeten, sich per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.