Menschen aus neun Nationen wurden am Montagabend im Rathaus zu deutschen Staatsbürgern. In einer von Nathalie und Juliane Tschöp (Städtische Musikschule) musikalisch begleiteten Feierstunde würdigte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) das Bekenntnis, zu dem Land, in dem man eine Heimat gefunden habe und seine Zukunft plane. Die 33 Neubürger seien ein wichtiges Beispiel für Neuankömmlinge und ein Beleg für gelungene Integration gegenüber Zuwanderungskritikern. Der OB appellierte an die Feiergäste, sich für ihr Land und ihre Stadt einzubringen. Mit der deutschen Staatsbürgerschaft wird auch die Bürgerschaft in der Europäischen Union verliehen. Hebich betonte, dass das Bündnis neben Freizügigkeit und gemeinsamer Währung auch den dauerhaften Frieden zwischen den EU-Staaten garantiere. Die meisten der 33 Eingebürgerten stammen aus Syrien (17), weitere kommen aus Afghanistan (5), Rumänien (3), sowie aus Brasilien, Italien, der Türkei, Polen, Kamerun und dem Irak (jeweils 1). Zwei der Neubürger waren laut Stadt bislang staatenlos.