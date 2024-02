Wer deutscher Staatsbürger werden möchte, kann ab Freitag, 1. März, bei der Einbürgerungsbehörde im Rathaus wieder einen Termin für eine Antragstellung vereinbaren. Laut Stadt wurden im vergangenen Jahr 173 Personen in Frankenthal eingebürgert – so viele wie noch nie. Deshalb seien zwischenzeitlich keine Terminvereinbarungen mehr möglich gewesen. Um die Anfragen besser bewältigen zu können, ist ab Freitag eine Online-Terminvergabe unter www.frankenthal.de/onlinetermin möglich. Terminanfragen können aber auch weiterhin unter Telefon 06233 89202 oder per E-Mail an staatsangehoerigkeit@frankenthal.de gestellt werden. Die Stadt weist darauf hin, dass aufgrund der erwarteten starken Nachfrage möglicherweise mehrere Versuche notwendig sein werden. Zudem sei zu beachten, dass zuvor eine telefonische Beratung erforderlich sei, heißt es in der Mitteilung. Die Verwaltung rechnet künftig für Antragstermine mit Vorlaufzeiten von einem Jahr.