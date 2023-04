Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf Zeitreise mit unvergesslichen Hits: Eine perfekte Hommage an das musikalische Werk von Udo Jürgens zelebrierten Sänger Markus Engelstaedter und Pianist Bernd Meyer am Freitag im Kulturzentrum Gleis 4.

„Noch drei Minuten“: Ein Mann am Piano im Scheinwerferlicht und eine Stimme aus dem Off singt vom Lampenfieber vor der Show. Zum Einstieg in den Konzertabend erlebten die Zuschauer ein akustisches