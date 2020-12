Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der L523 kam es laut Polizei zu Behinderungen an der Zufahrt zur B9. Einer der Unfallbeteiligten wurde leicht verletzt, beide Fahrzeuge mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Der 31-jährige Fahrer eines Opel Combo war auf der B9 aus Ludwigshafen kommend in Richtung Worms unterwegs, als ihm ein 55-jähriger Wormser mit seinem VW Beetle aus der Ludwigsstraße in südlicher Fahrtrichtung entgegenkam. Der 31-Jährige bog laut Polizei plötzlich nach links in Richtung B9 ab, ohne den entgegenkommenden Opel durchfahren zu lassen. Dabei kollidierten beide Fahrzeuge frontal, wodurch der Wormser leichte Verletzungen erlitt.