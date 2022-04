Alte Liebe rostet nicht: Die Geschichte von Kurt Vondung und seinem Porsche 356 B ist nicht nur eine Liebes-, es ist auch eine Lebensgeschichte. „So ein Modell habe ich gefahren, als ich 20 war“, sagt der heute 79-Jährige.

Seinen alten Porsche hatte Kurt Vondung nach der Familiengründung verkauft, aber seither von genau diesem Auto, dem Urvater der Porsche-Dynastie, geträumt. Und seit 1996 ist es wieder in seinem Besitz. „Das Auto ist unverkäuflich“, stellt er klar.

Die Besonderheit ist auf der Motorhaube zu sehen, die sich beim 356 hinten befindet. „Ursprünglich gab es nur einen Grill für die Luftkühlung. Später hat man gemerkt, dass das nicht ausreicht, hat deshalb einen zweiten Grill eingebaut“, erklärt Vondung. Aber für ihn musste es die Produktionsreihe mit nur einer Ansaugstelle sein. „Davon wurden aber – nach meinen Informationen – nur 650 Stück gebaut.“

Der erlösende Anruf kam im Jahr 1996. Ein Händler aus den USA wusste um die Sehnsucht des Schauernheimers. „Ich weiß nicht, wo der Wagen herstammt, aber ich vermute mal, dass er an der Westküste gefahren ist“, erzählt Vondung und begründet seinen Verdacht: „Die Heizung hat er wahrscheinlich nie in Betrieb gehabt.“ Über den Heizschlitzen lag ein Teppich, der bei der Generalüberholung entfernt wurde. Und seither fährt Vondung seinen knallroten Porsche. Und das nicht nur zu besonderen Anlässen. „Ich fahre das Auto täglich – wenn es nicht regnet.“

Hitze mögen beide nicht

Dabei haben Auto und Besitzer eins gemeinsam: „Hitze mögen wir beide nicht.“ Umso besser komme der Porsche mit Kälte zurecht. „Dann kommt die Luftkühlung richtig zur Geltung.“

Durch den täglichen Gebrauch ist das Auto für Kurt Vondung eigentlich nur ein Alltagsgegenstand. Dass dem nicht so ist, erfährt er aber bei nahezu jeder Fahrt. „Beim Supermarkt dauert es schon hin und wieder länger, weil sehr viele Leute stehenbleiben und mich nach Details zu dem Auto befragen.“ Die Details kommen deshalb wie aus der Pistole geschossen: „Er hat 75 PS, 1,5 Liter Hubraum, Doppelvergaser und Luftkühlung.“ Und die Fahrtstrecke wird in Meilen angegeben. „Er wurde für die USA produziert. Die waren dort damals ganz verrückt nach Porsche.“ Immerhin fuhr auch der tödlich verunglückte James Dean einen Porsche dieser Baureihe – allerdings ein deutlich stärker motorisiertes Modell, weiß Kurt Vondung. Ihm genügt hingegen eine wichtige Neuerung: „Bei den ganz alten Porsche musste man noch Zwischengas beim Schalten geben. Dieser hier ist immerhin schon synchronisiert.“

Allerdings eine der wenigen Erleichterungen. Lenkkrafthilfe gibt es selbstverständlich ebenso wenig wie Bremskraftverstärker. „Nach längeren Fahrten hatte ich deshalb auch schon Muskelkater im Bein“, sagt der 79-Jährige und lacht. An andere Besonderheiten hat er sich mittlerweile gewöhnt. „Ich habe mit dem Auto einen Wendekreis wie die Rhein-Haardt-Bahn.“ Und er hat sich eine Besonderheit angewöhnt: „Ich fahre nicht nach Tacho. Ich fahre nach dem Drehzahlmesser.“ Auf maximal etwa 120 Stundenkilometer werde der rote Flitzer allerhöchstens beschleunigt. Ein anderes Detail interessiert Kurt Vondung hingegen nicht: „Ich habe keine Ahnung vom Verbrauch.“

Dafür weiß er, dass sich sein Fahrzeug in einem Topzustand befindet. „Ich bin kein Schrauber. Das lasse ich alles in der Werkstatt machen.“ Die Ersatzteile dafür seien alle noch vorhanden. Vondung bezieht sie über einen zertifizierten Großhändler aus dem Saarland. „Und es sind alles original Porscheteile“, bekräftigt er.

Auch in einer anderen Sache könne es keine Kompromisse geben: „Eigentlich mag ich keine roten Autos, aber ein Porsche geht in meinen Augen nur in Rot.“

Enkelin zeigt Interesse

Den Marktwert hat er erst kürzlich schätzen lassen, aber eigentlich spielt er für Kurt Vondung nur eine untergeordnete Rolle. „Das musste ich für die Versicherung machen. Verkaufen werde ich dieses Auto definitiv nicht.“ Und auch an eine „Nachnutzung“ ist schon gedacht. Zwar fährt nur der Besitzer selbst den roten Flitzer, „aber meine Enkelin zeigt Interesse“. Vorher müsse sie aber erst einmal Fahrstunden auf dem Oldtimer ableisten. „Vieles, was in einem modernen Auto kein Problem ist, kann man mit dem Oldtimer eben nicht machen.“ Bei Autobahnabfahrten etwa benötige man schon ein wenig Erfahrung.

Die hat Kurt Vondung durch den nahezu täglichen Gebrauch natürlich. Außerdem fährt er auf Oldtimer-Fahrten mit, unternimmt regelmäßig Ausfahrten in die Umgebung und freut sich nicht nur über den unverwechselbaren Motorenklang und den Duft von Benzin. Bleibt eigentlich nur ein Problem in dem kleinen Sportflitzer: Man liegt darin förmlich hinter dem Steuer. „Ich steige mittlerweile nicht mehr ganz so gut ein und aus“, berichtet er schmunzelnd. Aber die Erfahrung hilft auch hier weiter. „Man lernt, wo man sich abstützen und festhalten muss.“

Zur Serie und Zur Sache

In den kommenden Wochen stellen wir Oldtimer-Besitzer aus der Vorderpfalz, ihre Geschichte und ihre Wagen vor. In Ludwigshafen sind aktuell 838 Fahrzeuge mit „H-Kennzeichen“ (30 Jahre oder älter) zugelassen. In Frankenthal sind es 348, im Rhein-Pfalz-Kreis 1455, in Speyer 500. Auf deutschen Straßen sind laut ADAC 660.000 Oldtimer unterwegs. Über 88 Prozent davon sind Pkw, Motorräder haben einen Anteil von 2,6 Prozent. Vom Gesamtbestand mit 66,9 Millionen zugelassenen Kfz und Anhängern haben in etwa ein Prozent den Oldtimerstatus.