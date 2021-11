Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 63-Jähriger tot in seiner Wohnung gefunden. Kurz vor Mitternacht waren Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Nordendstraße gerufen worden. Fast alle Bewohner des Hauses brachten sich laut einer gemeinsamen Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei in Sicherheit. Sie hätten das Gebäude bereits bei Eintreffen der Rettungskräfte verlassen, heißt es auf Nachfrage. Der Brand sei schnell gelöscht worden. Bei der Nachschau in der Brandwohnung sei der Bewohner der Wohnung leblos aufgefunden worden. Man habe nur noch den Tod feststellen können. Weitere Verletzte gab es laut Polizei nicht. Weitere Personen aus der Wohnung, in der es brannte, hätten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermittelt zur Brand- und Todesursache.