Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Halbstürmer – ein Begriff aus dem Fußball, der an längst vergangene Zeiten erinnert. Doch die Rolle gibt es auch im modernen Profifußball in ähnlicher Ausprägung noch. Die Bezeichnung ist allerdings eine andere. Dass der Achter und der Zehner durchaus etwas Besonderes waren, lässt sich an der Bestellung eines Abendessens ablesen.

Wenn man heute einen jungen Fußballer mit dem Begriff Halbstürmer konfrontiert, dann erntet man im besten Fall fragende Blicke. In den 50er- und 60er-Jahren, teilweise