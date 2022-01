Sechs Menschen wurden am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Autobahn 61 verletzt, einer davon schwer. Während der knapp zweistündigen Unfallaufnahme und wegen Bergungsarbeiten kam es zu einem kilometerlangen Stau. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Um 14.24 Uhr war ein 61-Jähriger aus Ingolstadt in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe des Parkplatzes „Auf dem Hahnen“ vermutlich während eines Bremsmanövers mit seinem Mercedes mit drei anderen Autos zusammengekracht. Neben der Autobahnpolizei Ruchheim waren der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen, ein Notarzt, die Autobahnmeisterei Ruchheim sowie die Feuerwehr Ludwigshafen mit sieben Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort.