Ein Schwerverletzter und drei demolierte Fahrzeuge, die abgeschleppt werden mussten: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der Autobahn 61 auf Höhe der Gemarkung Frankenthal-Eppstein. Die A61 war in Fahrtrichtung Koblenz mehr als eine Stunden lang auf beiden Fahrbahnen voll gesperrt, der Verkehr wurde bis etwa 16.30 Uhr über den Standstreifen umgeleitet. An einem Stauende war ein 67-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße mit seinem Ford Transit auf das Heck eines Renault-Transporters mit ukrainischer Länderkennung aufgefahren. Dieser wurde laut Bericht durch die Wucht des Aufpralls auf einen vor ihm fahrenden Seat Leon aus dem Raum Karlsruhe geschoben. Bei dem Unfall wurde eine Person im Ford Transit schwer verletzt. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehren aus Ludwigshafen und Frankenthal sowie die Polizeiautobahnstation Ruchheim.