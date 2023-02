Zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine am Freitag, 24. Februar, lädt die Stadtverwaltung zu einer Solidaritätsbekundung in die Erkenbertruine ein. Das Programm, das laut einer Pressemitteilung von ukrainischen Bürgerinnen mitgestaltet wird, beginnt um 17 Uhr. Nach einer Begrüßung durch Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) halten die aus Nizhyn stammenden Ukrainerinnen Maryna Kolomiichenko und Maryna Lysenko eine zweisprachige Rede. Yuliia Fesenko steuert einen Liedbeitrag bei, musikalisch begleiten wird die Veranstaltung Egbert Lewark an der Trompete. Im Anschluss findet ab 18 Uhr in der Kirche St. Ludwig ein ökumenischer Gottesdienst mit Friedensgebet statt, zu dem die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit und die Zwölf-Apostel-Kirche einladen.