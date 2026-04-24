Seit gut einem Jahr baut der Cannabis Social Club La Leafs in Lambsheim Cannabis an. Was sich seitdem getan hat und wo sich der Verein in der Zukunft sieht.

Fünf junge Männer nutzten die Teillegalisierung von Cannabis und gründeteten ihren eigenen Anbauverein. Im Frühjahr des vergangenen Jahres begann der Verein La Leafs in Lambsheim mit dem Anbau. Ausgegeben wurde die Droge erstmals im Sommer 2025. Ein Jahr nach der ersten Ausgabe von legal angebautem Cannabis zieht der Anbauverein eine fast ausschließlich positive Bilanz. Der Betrieb habe sich eingespielt, die Strukturen seien gewachsen. Gerade der Anbau sei ein Handwerk, das Zeit brauche, sagt Vorstandsmitglied Tim Luthringshauser. „Wir müssen uns viel selbst beibringen, da ja alles neu ist.“

Die Nachfrage beim Verein ist ungebrochen groß. Rund 90 Prozent der Mitglieder würden regelmäßig Cannabis abholen, schätzen Patrick Müller und Dominik Saßmannshausen. Entsprechend ist der Verein gewachsen: Von 25 Mitgliedern im letzten Jahr auf inzwischen knapp 40 Mitglieder. Da vom Anpflanzen bis zur Ausgabe drei bis vier Monate vergehen, seien spontane Reaktionen auf eine erhöhte Nachfrage nicht möglich. Aus diesem Grund wurde ein Aufnahmestopp verhängt. „Wir wollen sicherstellen, dass wir unsere Mitglieder auch mit dem entsprechenden Kontingent versorgen können“, erklärt Luthringshauser. Einmal im Monat kann dieses von Vereinsmitgliedern in luftdichten Tüten abgeholt werden. Andere Vereine gingen hier anders vor, kritisiert Saßmannshausen: „Dort gibt es teilweise hohe Aufnahmegebühren und Mitgliedsbeiträge und am Ende bekommt man im schlimmsten Fall nicht einmal ein Gramm.“

Die Anbaufläche soll vergrößert werden

Parallel zum Anbau arbeitet der Verein bereits daran, die Kapazitäten auszubauen. Luthringshauser zeigt auf zwei dunkelgraue Container und erklärt: „Die haben wir noch gar nicht lange, sie sollen ausgebaut werden und die Anbaufläche deutlich vergrößern.“ Bis die neuen Anlagen vollständig in Betrieb sind, werde es jedoch noch dauern. Saßmannshausen schätzt die Dauer der Arbeiten auf mindestens drei Monate. Perspektivisch könne man sich vorstellen, die Mitgliederzahl auf etwa 100 zu erhöhen, blickt Müller in die Zukunft. Auch das Angebot soll nach Vorstellung der jungen Männer wachsen. Aktuell stehen vier Sorten zur Auswahl. Langfristig sei für Luthringshauser eine zweistellige Anzahl ein „kleiner Traum“. Seit April gibt es erstmals sogenanntes „Bubble Hash“, hergestellt im Eiswasserverfahren.

Für die kommenden Monate liegt der Fokus klar auf dem weiteren Ausbau. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Neben dem Anbau stellt auch die Organisation des Vereins eine Herausforderung dar. „Der ganze Vereinsapparat war für uns neu“, sagt Müller. Mitgliederversammlungen, interne Abläufe und rechtliche Vorgaben hätten zunächst Zeit und Energie gekostet. Gleichzeitig müsse die Vereinsarbeit mit Beruf und Privatleben vereinbart werden. „Für den einen ist das einfacher, für den anderen schwieriger“, so Müller. Die Aufgaben würden im fünfköpfigen Vorstand aber gut aufgeteilt.

„Wir haben Mitglieder, die sind über Jahre alt“

Unterstützung durch die Mitglieder ist dabei begrenzt möglich. Zwar seien diese laut Gesetz zur Mithilfe verpflichtet, jedoch nur bei der Ernte. „Wir haben auch Mitglieder, die sind über 90 Jahre alt. Die können nicht beim Trimmen helfen“, gibt Saßmannshausen zu bedenken. Zudem sei das Risiko hoch. „Fehler könnten eine gesamte Ernte und damit mehrere Monate Arbeit zunichtemachen.“ Dennoch gebe es viele, die sich aktiv einbringen wollten. „Manche können es kaum abwarten, bei der Ernte zu helfen“, berichtet Müller.

Ein wichtiger Vorteil für die Mitglieder sei die kontrollierte Qualität. „Legale Quellen mit Labortests und Beratung zu Geruch, Geschmack und Wirkung werden sehr geschätzt“, sagt Luthringshauser. Damit sehe man sich auch als Alternative zum Schwarzmarkt. Er verweist darauf, dass erste Entwicklungen diese Einschätzung stützten: „Der Konsum bei Jugendlichen geht zurück, und der Schwarzmarkt wird zurückgedrängt.“

Mit Blick auf die zukünftig wahrscheinlich schwarz-rote Koalition in Mainz unter Führung des designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) herrscht in der Gruppe keine große Unsicherheit. Noch im Wahlkampf hatte Schnieder beim RHEINPFALZ-Schlossgespräch erklärt, sich in Berlin für eine Rücknahme der Verordnungen einzusetzen. Die Legalisierung bezeichnete er als „falschen Weg“. Der Verein gibt sich jedoch optimistisch. „Wenn wir Angst hätten, dass uns morgen das Schloss vorgehängt wird, würden wir hier nicht so viel investieren“, sagt Saßmannshausen. Gleichzeitig setzt der Verein auf eine faktenbasierte Debatte.

Mehr Aufklärungsarbeit sei wünschenswert

Kritisch sieht der Club vor allem die strengen Vorgaben bei Öffentlichkeitsarbeit. Bei Veranstaltungen seien die Möglichkeiten, sich einzubringen stark eingeschränkt bis gar nicht gegeben. Immer sei mögliche Werbung und der Kontakt zu Jugendlichen die Sorge des Gesetzgebers. „Das holt das Thema nicht aus der Tabuzone“, sagt Saßmannshausen. Geplant ist dennoch ein Grillfest im Sommer, allerdings ausschließlich für Mitglieder. „Wir würden gerne mehr Aufklärung leisten, dürfen das aber oft gar nicht“, ergänzt er.

Positiv bewertet der Verein hingegen die Zusammenarbeit mit den Behörden. „Die läuft gut und wird immer besser“, sagt Saßmannshausen. Das eigene Sicherheitskonzept sei sogar anderen Clubs als Positivbeispiel zur Verfügung gestellt worden.

Für die kommenden Monate liegt der Fokus klar auf dem weiteren Ausbau. Die neuen Container sollen fertiggestellt, Prozesse optimiert und das Angebot erweitert werden. „Jetzt wissen wir, wie es geht“, sagt Luthringshauser. Nach einem Jahr zwischen Pionierarbeit, Bürokratie und wachsender Nachfrage sieht sich der Club auf einem stabilen Weg.