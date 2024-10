Das Jahr 2024 ist Anlass zu doppelter Freude bei Familie Mehlis: Zum einen ist ihre Glaserei 120 Jahre alt geworden, zum anderen bekam Seniorchef Horst Mehlis von der Handwerkskammer der Pfalz den goldenen Meisterbrief überreicht. Anlass genug, um in dem Familienbetrieb im Ziegelhofweg nach vorne und zurück zu blicken.

Das ehrenvolle Dokument auf hochwertigem Urkundenpapier macht schon was her, bestätigt es doch ein halbes Jahrhundert Arbeit als Handwerksmeister. Was ihm die Würdigung