Marie und Louis waren 2022 in Frankenthal die beliebtesten Vornamen. In der Statistik vorne sind bei 324 Neugeborenen viele Klassiker. Ein Elternpaar wählte für seine Tochter eine prominente Pop-Sängerin als Namenspatin.

Mit 324 Geburten, die im Standesamt Frankenthal beurkundet wurden, liegt die Zahl etwas unter den Vorjahren. 2021 waren es noch 383, 2020 insgesamt 390 Anmeldungen. 189 Neubürger stammen aus Frankenthal, 135 kommen aus dem Umland. Das geht aus einer Statistik hervor, die die Stadt veröffentlicht hat. Bei der Wahl der Vornamen verteidigt bei den 164 angemeldeten Mädchen Marie die Spitzenposition. Bei den 160 angemeldeten Jungen liegt der Name Louis oder Luis vorn. An zweiter Stelle liegt bei den Mädchen, ebenfalls wie im Vorjahr, Sophie beziehungsweise die Varianten Sofia und Sofie, auf Platz drei neu aufgerückt ist Ella. Der deutschlandweit beliebteste Vorname Emilia – 2021 noch auf Platz vier – taucht in den Top Ten für 2022 gar nicht auf. Frankenthals viertbeliebtester Vorname ist Lara. Bei den Jungen folgt auf Platz zwei wie 2021 Lucas/ Lukas, auf Platz drei neu eingestiegen ist Levi. Noah, der das bundesweite Ranking bei den männlichen Vornamen anführt, folgt auf Platz vier.

Außerdem beliebt 2022 bei den Mädchen: Anna (Platz fünf), Luna (Platz sechs), Elisa (Platz sieben), Hanna/ Hannah (Platz acht), Betty (Platz neun) und Clara (Platz zehn). Bei den Jungen folgt auf Platz fünf Raphael, Ben/ Benjamin (Platz sechs), Elias (Platz sieben), Emil (Platz acht), Abdullah (Platz neun) und Alexander auf Platz zehn. Der überwiegende Teil (195 Anmeldungen) bleibt bei einem Vornamen, sieben Babys tragen drei Vornamen, ein Kind sogar vier. Der Trend zu individuellen Namen hält laut Stadt auch 2022 an – die überwiegende Anzahl wurde nur einmal vergeben. Häufiger vertretene Namen sind oft beliebte Zweitnamen.

Eltern aus 42 Nationen

Dass hänge auch damit zusammen, dass von den 260 Babys mit deutscher Staatsangehörigkeit 62 Kinder mindestens noch eine zusätzliche Staatsangehörigkeit besitzen. Vertreten waren Eltern aus 42 verschiedenen Nationen, von Afghanistan bis Vietnam. Sieben kleine Frankenthaler erblickten sogar im Ausland das Licht der Welt: in Frankreich, Kasachstan (zwei Babys), Peru, Iran, Schweiz und in Ungarn. Deren Eltern haben die Geburten 2022 in Frankenthal nachbeurkunden lassen.

Außergewöhnlichster Name 2022 war Rihanna. „Bei keinem der eingereichten Namensvorschläge musste die Gesellschaft für deutsche Sprache in Anspruch genommen werden“, heißt es in der Pressemitteilung.