Und am Ende des Abends erfuhr das Publikum dann auch noch, was es mit der allgegenwärtigen Redewendung „Mannem vorne“ auf sich hat.

„Mannem vorne“ – der ikonische Spruch, der einem in Mannheim in die Wiege gelegt wird, gab am Montag dem dritten Kapitel der Mundartreihe „Kleeblatt“ im „Orffeo-Studio“ seinen Namen. In der privaten Musikschule präsentierte ein Trio um die Malerin Doris Glaser (Gesang) Lieder und Anekdoten aus der bewegten Geschichte der Stadt. Und am Ende des Abends erfuhr das Publikum dann auch noch, was es mit der Redewendung auf sich hat.

Nachdem man an den ersten beiden „Kleeblatt“-Terminen mit Schwäbisch und Pfälzisch schon mal sprachlich „vorgeglüht“ hatte, stand nun also der einheimische Dialekt im Fokus. Das hat offenkundig eine Menge Vorfreude geweckt, denn das „Orffeo Studio“ war bis auf den letzten Platz gefüllt. Auf der Bühne: eine gut aufgelegte Doris Glaser in einem Sessel, die das Publikum mitnahm auf eine Reise quer durch Geschichte des Mannheimer Idioms. Begleitet wurde sie von Kateryna Mariash am Klavier und Alfred Baumgart an der Akustikgitarre.

„Der in Mannheim gesprochene Dialekt ist eigentlich eine gewachsene Mundart“, machte Glaser gleich deutlich. So weiche der alltägliche Sprachgebrauch in den von der Tradition her ländlich geprägten Vororten, unter anderem in Feudenheim, Seckenheim und der Neckarau, einen Hauch von der Norm des „Monnemerischen“ ab. Diese entwickelte sich ab dem 18. Jahrhundert im Kern der alten Residenzstadt. Die ersten Gehversuche der Mannheimer Mundart hängen dabei auch mit den Kurfürsten zusammen, die ihre Bauleidenschaft in der zuvor geschliffenen Festungsstadt auslebten. Damit zogen auch immer mehr Menschen aus nah und fern in die Quadrate. So war Glasers erstes Lied denn auch dem noblen Fürsten gewidmet.

In jener Zeit des poetischen Sturm und Drangs – Schiller, Goethe und Mozart weilten in der Kurpfalz – trug sich eine Romanze zu, die man sich bis heute erzählt. Ein fescher Amtsschreiber aus dem nahen Heidelberg verlor sein Herz an die hübsche Tochter eines lokalen Gastwirts, doch der wollte partout nicht verstehen, dass Liebe ihre eigenen Wege geht. Mit einem in Mundart vorgetragenen Schwank mit dem Refrain „Das Wandern ist des Amtsmanns Lust …“ stimmte die Erzählerin auch noch den Soundtrack dazu an. Am Ende half kein Geringerer als der gute alte Kaiser Joseph, der in dem Gasthaus nächtigte, dem Glück auf die Sprünge.

Geprägt wurde die Stadt und ihr Dialekt bald aber auch von der Industrie und einem massiven Zuzug der Arbeiterschaft, die ihre Gemütslage – von der Maloche in Fabrik und Hafen, bis hin zum Feierabend in der Taverne – ganz selbstverständlich auf „Monnemerisch“ kund tat. Das Trio besang das Lokalkolorit und dessen Originale wie zum Beispiel den „Blumepeter“, unter anderem mit einem Gassenhauer frei nach der Melodie von „Lilly Marleen“. Im weiteren erklang auch das berühmte „Sackträgerlied“, das der Berufsgruppe gewidmet ist, die dem Hafenviertel, dem heutigem Jungbusch, seinen Stempel aufgedrückt hat. Das Quartier war schon früh multikulturell. Die Menschen emigrierten aus dem Odenwald, der Pfalz, Frankreich, Italien, den Niederlanden an den Neckar.

Und was hat es mit „Mannem vorne“ auf sich? Das geht demnach auf die Koppelung der Züge im 19. Jahrhundert zurück: Die Züge, die aus Richtung Friedrichsfeld kamen, wurden auf halber Strecke aufgeteilt, wobei der hintere Bereich nach Mannheim und der vordere nach Heidelberg wies. „Das hat den Mannheimern gar nicht gefallen, woraufhin sich dieser Spruch eingebürgert hat“, erzählte Doris Glaser.