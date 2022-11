Zeugenhinweise haben die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag am Jakobsplatz auf die Spur von zwei Fahrraddieben gebracht. Vor Ort erwischten die Beamten gegen Mitternacht zwei 16-Jährige, die beide jeweils ein gestohlenes Mountainbike mit sich führten. Wie sich laut Bericht herausstellte war das eine Rad vor dem Edeka-Supermarkt am Jakobsplatz, das andere vor einem Kiosk im Albrecht-Dürer-Ring, Höhe Hausnummer 12, entwendet worden. Gegen die beiden Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Herkunft der Fahrräder ist bislang noch unklar. Es handelt sich dabei um zwei Mountainbikes der Marke Rockrider, eines ist weiß, das andere blau. Die Eigentümer werden gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.