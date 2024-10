Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) will seine Dienstleistungen zentrumsnah anbieten und sein Bürgerbüro voraussichtlich im ersten Quartal 2025 in der Sterngasse eröffnen. Dort sollen vier Arbeitsplätze und Sozialräume untergebracht werden. Mit einer Thekenlösung solle sichergestellt werden, dass sowohl eine unkomplizierte Beratung der Bürger als auch der erforderliche Schutz der Mitarbeiter vor Übergriffen gewährleistet sei, sagt Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss. Wie aktuell in der Ackerstraße, soll das Bürgerbüro Anlaufstelle für sämtliche Dienstleistungen des EWF sein – von der Abfallberatung über die Anmeldung von Sperrmüll bis zur Ausgabe der gelben Säcke.