Raya Hristova lernt leicht neue Sprachen. Am Karolinen-Gymnasium hat sie den bilingualen Geschichtsunterricht absolviert und nun das Zertifikat CertiLingua erhalten.

Die Entscheidung für den bilingualen Unterricht sollte schon beim Übergang aufs Gymnasium, also in der fünften Klasse erfolgen, sagt Raya Hristova. Den Anstoß bei ihr gab wohl ihre Leichtigkeit, Sprachen zu lernen. Als Achtjährige kam sie von Bulgarien nach Deutschland und beherrschte recht schnell die deutsche Sprache, erinnert sie sich. Aber natürlich hätten auch die Lehrer darauf geachtet, dass die Leistungen in der Schule die Zweisprachigkeit erlaubten, sie nicht überfordert war.

Ab der 7. Klasse sei der Unterricht im Fach Geschichte in englischer Sprache erfolgt. „Das war schon herausfordernd, aber als Kind gewöhnt man sich schnell daran“, sagt die Abiturientin. Inhaltlich habe sich der Geschichtsunterricht nicht vom regulären unterschieden, dennoch empfindet sie, „durch die englische Sprache oft einen breiteren Blick auf Zusammenhänge und internationale Perspektiven“ gewonnen zu haben.

Positive Erfahrungen überwiegen

Was hat sich aus den Schuljahren besonders bei ihr eingeprägt? „Die Klassenfahrten“, fallen ihr prompt ein. „Besonders schön war es im vergangenen Jahr in Malaga. Das war toll.“ Für sie persönlich war auch ein Schüleraustausch in den USA eine spannende Erfahrung.

Im Rückblick nennt sie den Notendruck „schon sehr anstrengend“, aber trotz Stress hätten die positiven Erfahrungen überwogen. Wobei bei Raya Hristova noch hinzukam, dass sie bis zum Abitur eine private bulgarische Schule in Mannheim besuchte und abschloss: Um „auch meine Muttersprache auf einem hohen Niveau weiterzuentwickeln“, begründet sie diesen Schritt.

Berufswunsch Zahnärztin

Auch wenn sie sprachbegabt ist, ihr Traumberuf hat damit wenig zu tun. „Seit meiner Kindheit ist es mein Wunsch, Zahnärztin zu werden.“ Nach zwei Praktika, die ihr sehr gut gefallen haben, will sie dieses Ziel nun weiterverfolgen. „Besonders gefällt mir, dass man Menschen hilft, gesund zu bleiben und ihr Lächeln zu bewahren. Denn wenn Menschen lächeln, ist das Leben schöner.“

Bei der Abi-Feier war sie „froh und traurig zugleich“, froh über das Ende der Schulzeit, gespannt auf ihre neuen Wege, traurig, weil es auch ein Abschied war von Freunden, Mitschülern und Lehrern.