Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Konkurrenz belebt das Geschäft, heißt es ja oft. Im Fall der Pläne seines Mitbewerbers Höffner im Oggersheimer Gewerbegebiet Westlich B 9 sieht das der Betreiber des Möbelhauses Ehrmann in Frankenthal ganz anders.

Horst Ehrmann, Geschäftsführer der Ehrmann-Gruppe, die außer in Frankenthal Möbelhäuser an weiteren sechs Standorten in der Pfalz und in Baden betreibt, ist von der