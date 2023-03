Die Frankenthalerin Margit Volz, der Grünstadter August Nahstoll und der Neustadter Stefan Schwaab sind für ihr langjähriges Engagement als Schöffen am Landgericht Frankenthal mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet worden. Gleiches gilt für die beiden Neustadter Silke Schick und Patrick Henigin, die sich als ehrenamtliche Richter am Amtsgericht Neustadt einbringen. Bei einer Feierstunde am Landgericht Frankenthal würdigte Matthias Frey (FDP), Staatssekretär im Landesjustizministerium und früherer Direktor des Amtsgerichs Neustadt, gemeinsam mit dem Präsidenten des Landgerichts Frankenthal, Harald Jenet, „die vielen Stunden, die die Schöffen Ihrem Ehrenamt gewidmet haben“. Alle Fünf hätten sich mindestens 16 Jahre lang mit ihrer Lebenserfahrung in der Gerichtsbarkeit eingebracht und bei der Entscheidungsfindung mitgewirkt. „Sie sind nicht nur für die Justiz unverzichtbar, sondern auch ein gutes Vorbild für junge Menschen“, betonte Frey. Mit Blick auf die in diesem Jahr anstehende Schöffenwahl rief er die Geehrten dazu auf, die Justiz bei der Suche nach Nachfolgerinnen und Nachfolgern zu unterstützen.