Es ist ein Ehrenamt am Gericht mit hoher Verantwortung: Die Stadt sucht Bewerber, die sich ab 2024 für vier Jahre als Schöffen verpflichten. Interessenten müssen einige Voraussetzungen erfüllen.

Im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit die Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 aufgestellt. Gesucht wird dafür eine große Anzahl von Bewerbern. Zum Vergleich: Für die laufende Amtszeit standen rund 180 Frauen und Männer auf der von Stadtrat und Jugendhilfeausschuss vorgelegten Liste. Etwa die Hälfte ist nun an Amtsgericht und Landgericht Frankenthal als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen beteiligt. Aus den Vorschlägen der Kommunalpolitik wählt der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht in der zweiten Jahreshälfte 2023 die Haupt- und Ersatzschöffen.

Wer kann gewählt werden?

Bewerber müssen in Frankenthal wohnen, deutsche Staatsangehörige sein und die Sprache beherrschen sowie am 1. Januar 2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein. Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, ist von der Wahl ausgeschlossen. Auch Richter, Rechtsanwälte, Polizeivollzugsbeamte, Bewährungshelfer und Strafvollzugsbedienstete sowie Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden.

Was muss ein Schöffe mitbringen?

Erwartet werden soziale Kompetenz, Lebenserfahrung und Menschenkenntnis. Die ehrenamtlichen Richter müssen anhand der vorgelegten Zeugenaussagen, Gutachten und Urkunden beurteilen können, ob sich ein bestimmtes Geschehen wie in der Anklage behauptet ereignet hat oder nicht. Schöffen in Jugendstrafsachen brauchen besondere Kenntnisse in der Jugenderziehung – aus privaten oder beruflichen Erfahrungen. Juristische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Welches Gewicht hat das Votum eines Schöffen?

Schöffen sind gleichberechtigt mit Berufsrichtern. Für jede Verurteilung und jedes Strafmaß ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Gericht erforderlich. Gegen beide Schöffen kann niemand verurteilt werden. Jedes Urteil – gleichgültig ob Verurteilung oder Freispruch – haben sie also mit zu verantworten.

Wie hoch ist der Zeitaufwand?

Nicht mehr als zwölf Sitzungstage im Jahr, heißt es in der Ausschreibung. Schöffen müssen aber bereit sein, Zeit zu investieren, um sich über ihre Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten weiterzubilden. Der Sitzungsdienst könne anstrengend sein. Objektivität und Unvoreingenommenheit müssen auch in schwierigen Situationen gewahrt werden. Die Ehrenamtlichen sollten sich über Ursachen von Kriminalität und den Sinn von Strafe Gedanken gemacht haben.

Noch Fragen?

Die Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen sind unter www.frankenthal.de/wahl zusammengefasst. Hintergrundwissen bietet auch die Webseite www.schoeffenwahl2023.de.