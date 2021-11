Wegen gravierender Sicherheitsmängel hat die Bauaufsicht der Stadt am Freitag Teile eines ehemaligen Hotels im Meergartenweg räumen lassen. Die Untersuchungen vor Ort seien inzwischen abgeschlossen, heißt es auf Anfrage. Bei einem Routineeinsatz der Polizei waren gefährliche Versäumnisse im Brandschutz und bei anderen baulichen Fragen aufgefallen. Laut Stadt mussten etwa 30 Personen, darunter Familien mit Kindern, deshalb ihre Wohnungen verlassen. Sie kamen in Notunterkünften, bei Verwandten und im Hotel unter. Betroffen sind der vierte und ein fünfter, ohne Genehmigung errichteter Stock. Die Dokumentation der baulichen und den Brandschutz betreffenden Probleme durch Bauaufsicht und Feuerwehr sei abgeschlossen, heißt es am Montagabend. Nun werde der Eigentümer aufgefordert, diese zu beseitigen.