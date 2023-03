Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das ehemalige Real-Gelände in Studernheim ist frei zugänglich. Immer wieder kommt es dort zu Vandalismusschäden, auch an dem leerstehenden Supermarkt-Gebäude. Der Berliner Investor GSP Städtebau reagiert und will noch vor dem Abriss der Immobilie für mehr Sicherheit sorgen.

Regelmäßig fährt der Frankenthaler Geschäftsmann Hans-Jürgen Stroh an dem früheren Einkaufsmarkt vorbei. Gegenüber der RHEINPFALZ äußert er sein