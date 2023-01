Wer hat eine spannende innovative Idee, wer liefert ein attraktives Konzept und bietet einen interessanten Preis? Beim Verkauf ihres Grundstücks westlich der Kita Haydnstraße und der Suche nach einem passenden Investor dafür setzt die Stadt auf eine sogenannte Konzeptvergabe. Darüber hat sie in einem ersten Schritt die Anwohner informiert.

Innovativ und nachhaltig – mit diesen beiden Schlagworten beschreibt die Verwaltung ihre Ziele für die rund 2900 Quadratmeter große Fläche im Baugebiet an der ehemaligen Landwirtschaftsschule. Das Grundstück schließt westlich an die im Januar 2016 eröffnete Kindertagesstätte Haydnstraße an und wird von der Anton-Fils-Straße erschlossen. Was genau in näherer Zukunft auf dem Flurstück mit der Nummer 3343/11 passieren soll, möchte die Stadt mit einem wettbewerbsähnlichen Verfahren – der sogenannten Konzeptvergabe – ermitteln.

Als Beispiel dafür, wie sich die Planer ein innovatives und nachhaltiges Konzept vorstellen, nennen sie in einer Pressemitteilung Mehrgenerationenwohnen oder „Wohnen für Menschen mit Unterstützungsbedarf“ – kurzum: Es soll ein „lebendiges und sowohl alters- als auch sozialgemischtes“ Quartier entstehen. Zur Erinnerung: Schon die benachbarte Kita wurde seinerzeit so konzipiert, dass sie – falls der Bedarf an Betreuungsplätzen einmal sinken sollte – auch für Wohnzwecke genutzt werden kann.

Stadt gibt Ziele vor

Möglichen Bedenken baut die Stadt vor: Das Projekt soll sich, mit Blick auf Form und Höhe der Gebäude und auf die Erschließung „in das städtebauliche Umfeld einfügen“, betont die Verwaltung, die am Dienstag schriftliche Informationen zum geplanten Verkauf des unbebauten Grundstücks an die Haushalte im Wohngebiet erteilt. Anders als bei früheren Vorhaben sind im jetzigen Fall möglicherweise davon Betroffene vor dem Start eines formalen Verfahrens im Bilde, was Ziele und den geplanten Ablauf angeht.

Für das Projekt ist die Stadt nach eigener Darstellung überzeugt, mit der Konzeptvergabe das Mittel der Wahl gefunden zu haben. Dieses Verfahren biete sich an, wenn die öffentliche Hand ein Grundstück besitze, das sie an einen Investor veräußern wolle. Dabei gebe sie „das Entwicklungsziel für das Grundstück vor und nimmt Einfluss auf die Nutzung und die Gestaltung der entstehenden Gebäude“, erklärt sie und betont: Ausschlaggebend für die Vergabe sei nicht allein der Preis. Im Rahmen eines Wettbewerbs seien vor allem Idee und Qualität des Konzepts entscheidende Kriterien.

Punktesystem entscheidet

Starten soll das Ganze damit, dass demnächst die Informationen für den Verkauf des Grundstücks inklusive der damit verknüpften Entwicklungsziele veröffentlicht werden. Daraufhin können sich interessierte Bewerber – beispielsweise Investoren oder Bauträger – melden. Diese Unternehmen müssen Erfahrung mit vergleichbaren Projekten vorweisen können. Die aus Sicht der Stadt am besten geeigneten Bewerber werden dann gebeten, „konzeptionelle Überlegungen anzustellen“. Die Entscheidung fällt auf Basis eines Punktesystems, mit dem folgende Kriterien bewertet werden: die Qualität des Ideenkonzeptes, die beabsichtigte Vorgehensweise bei der Belegung, die Miethöhe für die neuen Einheiten und der Kaufpreis des Grundstücks. Am Ende ist es wie im Sport: Wer die meisten Punkte sammelt, bekommt den Zuschlag.

Laut Verwaltung gibt es auch schon einen groben Zeitplan: Die Ausschreibungsunterlagen werden demnach Anfang dieses Jahres den städtischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Stimmen die Kommunalpolitiker zu, folgt die Veröffentlichung. Das Verfahren der Konzeptvergabe, rechnet die Verwaltung, wird ein gutes halbes Jahr dauern. Das Ergebnis landet dann wieder in Ausschüssen und beim Stadtrat, die dem Verkauf des Grundstücks zustimmen müssen.

Zur Umsetzung verpflichtet

Der nächste Schritt, nachdem ein Vertrag mit dem ausgewählten Investor unterschrieben ist: Es muss Baurecht geschaffen werden. Hierzu muss der Investor einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufstellen und sich vertraglich verpflichten, das Vorhaben innerhalb einer bestimmten Frist umzusetzen. Geklärt sein müsse auch, dass das Unternehmen die Planungs- und Erschließungskosten ganz oder teilweise trage. Damit verknüpft: eine entsprechende Planung. Für diese Phase veranschlagt die Verwaltung „bei optimalem Verlauf “ etwa ein Jahr.

Die Stadt weist in ihrer Pressemitteilung auf die Beteiligungsmöglichkeiten für Öffentlichkeit und Anwohner während des Verfahrens hin. Nach Vorliegen des Bebauungsplans und der konkreten Objektpläne erfolgt, wenn alles passt, die Baugenehmigung. Danach beginnt die Realisierung. Nach Schätzung der Verwaltung wird das „frühestens Ende 2024/Anfang 2025“ der Fall sein.

Noch Fragen?

Ein Lageplan ist im Netz unter www.frankenthal.de/projekte einzusehen.