Dirmstein. Der Soccergolf Business-Cup lockt am Freitag und Samstag, 25. und 26. September, auch bekannte Namen aus Sport und Gesellschaft in den in dörflicher Idylle gelegenen Soccerpark in Dirmstein. Sie mischen sich auf dem Parcours unter die Firmenteams. Ob die Hobbykicker den ehemaligen Profis ordentlich Paroli bieten können?

Bereits zum fünften Mal organisiert Tailormade diesen Wettbewerb in Dirmstein. Oliver Meyer, Frankenthaler und heute in Dirmstein ansässig, ist einer der Geschäftsführer der Stuttgarter