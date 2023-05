Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen gefährlicher Körperverletzung in Verbindung mit Bedrohung hat Thomas Henn, Richter am Amtsgericht Frankenthal, am Mittwoch einen 40-Jährigen zu einer Haftstrafe von neun Monaten verurteilt. Die wurde zur Bewährung ausgesetzt. Innerhalb des kommenden halben Jahres muss der Mann 300 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Der Mann habe seine Ehefrau am 9. September vergangenen Jahres in der damaligen gemeinsamen Wohnung des inzwischen getrennten Paars in Frankenthal geschlagen, an den Haaren durch die Wohnung