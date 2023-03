Die Stadtwerke versenden derzeit Post an ihre Kunden mit der Aufforderung, ihre Zählerstände zu melden. Anders als in den Vorjahren haben einige offenbar mehrere Anschreiben für Gas, Wasser und Strom erhalten. Darauf hat ein Leser die RHEINPFALZ aufmerksam gemacht. Jeder einzelne Brief sei mit jeweils 1,60 Euro Porto verschickt worden. Schuld daran sei ein EDV-Fehler, teilt Stadtwerke-Sprecherin Anna Haselmaier auf Nachfrage mit. Bei manchen Kunden sei so pro Zähler eine Karte erzeugt worden. „Im Normalfall erhalten Kunden, die einen Strom-, Gas- und Wasserzähler haben, nur eine Ablesekarte“, sagt Haselmaier. Der Fehler sei inzwischen behoben. Wie sie weiter mitteilt, würden im Schnitt monatlich rund 1300 Ablesekarten versandt. Zur jährlichen Ablesung der Zähler würden sowohl Karten eingesetzt, als auch Mitarbeiter, die die Geräte vor Ort ablesen. Geprüft werde aktuell, ob die Ablesekarten künftig per E-Mail verschickt werden können. Dafür sei die Einwilligung des Verbrauchers erforderlich, so Haselmaier. Stadtwerke-Kunden sollen künftig verschiedene Rückmeldewege zur Verfügung stehen, und über das Kundenportal können Zählerstände schon jetzt direkt auf der Homepage eingegeben werden.