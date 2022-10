Die Frankenthalerin Cordula Eckenfels ist neue Vorsitzende des im westpfälzischen Trippstadt ansässigen Senegalhilfe-Vereins. Sie folgt auf Doris Racké, die nach 35 Jahren an der Spitze des Vereins, die Führung abgegeben hat.

Das Engagement für Afrika und Senegal ist Eckenfels nach eigenen Angaben aus ihrer früheren Tätigkeit im Vorstand des Unesco-Clubs Frankenthal. Dieser hatte sich wegen fehlenden Nachwuchses und des Alters seiner Mitglieder aufgelöst. Der Club habe, so Eckenfels, schon vorher über längere Zeit mit dem Senegalhilfe-Verein kooperiert. Deshalb sei sie dem Verein mit Sitz in Trippstadt vor acht Jahren ebenfalls beigetreten.

Besuch in Dorf Sanghé

Nach ihrer Wahl Mitte Oktober wolle sie den Verein nun auch in ihrem Wohnort Frankenthal bekanntmachen, sagt Eckenfels. Die Mitglieder seien in der ganzen Pfalz verstreut. Sie habe die bisherige Vorsitzende bei einer Reise in Senegal begleitet und das vom Unesco-Club betreute Dorf Sanghé besucht, wo mit Spendengeldern der Bau von Schulen, Brunnen und einer Mehrzweckhalle finanziert worden sei.

Informationen zum Verein auf der Internetseite www.senegalhilfe-verein.de.