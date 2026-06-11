Vor der Sommerpause soll die Innensanierung der Eckbachhalle in Großniedesheim abgeschlossen sein. Das stellt der Verbandsgemeinde-Bürgermeister in Aussicht.

Seit Februar 2025 wird die Großsporthalle in Großniedesheim generalüberholt und modernisiert. Sie hat den Status einer zentralen Sportstätte und gehört damit nicht der Ortsgemeinde Großniedesheim, sondern der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim. In der Halle kann Mannschaftssport betrieben werden, sie ist ein Austragungsort von Ligaspielen der Handballspielgemeinschaft Eckbachtal.

Ursprünglich stand im Bauzeitenplan, dass die Sanierung Mitte September 2026 beendet sein soll. Die Bauleiter, Architekt Christian Welle und Fachingenieur Dietmar Stoll, sowie die beteiligten Firmen hätten es jedoch möglich gemacht, dass die Arbeiten früher fertig würden, berichtet auf Anfrage VG-Bürgermeister Michael Reith (SPD).

Eröffnungsfeier noch nicht terminiert

„Wir werden voraussichtlich vor der Sommerpause die Sanierungsarbeiten in der Halle abschließen können und befinden uns somit immer noch weit vor dem eigentlichen Bauende“, sagt Reith. Der Wiedereröffnungstermin werde noch festgelegt. Mit den Vertretern der Vereine sei der Hallenbelegungsplan schon besprochen worden.

Reiths Wunsch, das Hallenfußballturnier der Feuerwehren, das am 23. Mai in Lambsheim stattgefunden hat, in der Eckbachhalle auszurichten, ist indes nicht in Erfüllung gegangen. Das Ziel war trotz des Zeitvorsprungs zu ehrgeizig. Die Arbeiten in der Halle an sich haben Reith zufolge etwas länger gedauert.

Reith: Keine Kostenerhöhung

Gute Nachrichten gibt es auch, was die Kosten betrifft. Die Prognose werde eingehalten, sagt der Bürgermeister. Zusätzlich notwendig gewordene Leistungen seien durch Einsparungen aus Nebenangeboten der Unternehmen ausgeglichen worden.

Kurze Rückblende: Vor einem Jahr stoppte der Verbandsgemeinderat anlässlich der Haushaltsplanung für 2025 aus Angst vor Schulden und einer höheren VG-Umlage alle Teile der Eckbachhallensanierung, für die noch keine Aufträge vergeben waren. Das betraf das geplante Wärmeverbundsystem und den Austausch aller Fensterflächen.

Galerie bekommt bessere Fenster

Nun freut sich Reith, dass dank des Sondervermögens von Bund und Land die Außendämmung und der Austausch von Fenstern doch wieder ins Sanierungsprogramm aufgenommen wurden, beides soll nach der Innensanierung gemacht werden. Allerdings werden nur die Fenster im Galeriebereich erneuert. Die Glasflächen in der Sporthalle hingegen seien dicht, sagt Reith, das habe ein Differenzdruck-Messverfahren gezeigt. Von Zweifach- auf Dreifachverglasung aufzurüsten scheint demnach gar nicht so viel zu bringen.

Die Kostenentwicklung des von Land und Rhein-Pfalz-Kreis bezuschussten Projekts sieht nach Angaben des Verbandsbürgermeisters jetzt so aus: Ursprünglich wurde mit 6,3 Millionen Euro gerechnet, nach der Reduzierung von Leistungen dann mit 5,6 Millionen. Die Ausschreibung ergab, dass nur 3,8 Millionen Euro aufzubringen sind, und davon sind bereits 2,7 Millionen abgerechnet.